Lampertheim. Tief „Ignatz“ hat die Region weitgehend von größeren Schäden verschont. Der Sturm in der Nacht auf Donnerstag und am Donnerstagvormittag hat unter anderem im Sandtorfer Weg in Lampertheim eine Pappel umgeworfen, der fallende Baum wiederum landete auf einer Stromleitung, deren Mast in der Folge abgebrochen ist. Das hat die Polizei auf Nachfrage mitgeteilt. Einsatzkräfte haben den Schaden beseitigt. mas

