Panne bei der Online-Stimmabgabe

Lampertheim. Es sollte endlich mal wieder ein Abend zum Feiern werden: Daher standen die Kandidaten für den Kirchenvorstand der Lukasgemeinde am Sonntag im Hof der Notkirche, um mit einem Glas Wein auf den Ausgang der Wahl anzustoßen. Was allerdings nicht kam, war das Wahlergebnis. Der Grund: eine „massive Störung“ bei der Online-Stimmabgabe.

Dabei hatte die evangelische Gemeinde in der Kernstadt versucht, ihren Mitgliedern das Wahlprozedere möglichst leicht zu machen, und gleich drei Wege dafür angeboten: vor Ort, per Briefwahl oder eben online. Um 21.25 Uhr erreicht den Wahlvorstand schließlich eine Mail der Verantwortlichen bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Alle Dateien seien sicher im Rechenzentrum angekommen, konnten aber zunächst nicht von den einzelnen Gemeinden her-untergeladen werden, bedauerte das zuständige zentrale Wahlteam auch auf der Homepage der EKHN. Erst am Montag konnten die Wahlergebnisse von den Gemeinden, die das Online-Tool genutzt hatten, eingesehen werden. Auch Sabine Sauerwein informierte am Nachmittag über das neue Gremium in der Lukasgemeinde.

Ab September im Amt

Nach anfänglichem Frust über die Panne bei der Technik freute sich die Pfarrerin dann aber über die gestiegene Wahlbeteiligung. 19,7 Prozent der Wahlberechtigten hatten ihre Stimme abgegeben, fünf Prozent mehr als zuletzt im Jahr 2015. „Das ist für mich ein Zeichen der Aufbruchstimmung“, sagte Sauerwein im Gespräch mit dieser Redaktion.

In den übrigen evangelischen Gemeinden der Stadt lag die Wahlbeteiligung sogar noch höher – in der Luthergemeinde bei 22 Prozent, in der Johannesgemeinde Neuschloß bei 30 Prozent, in Hüttenfeld bei 36,8 Prozent und in Hofheim bei 35 Prozent. Die vier Gemeinden hatten wegen der Pandemie auf eine reine Briefwahl gesetzt, auf die Online-Komponente hatten sie verzichtet.

Wenn nun die offizielle Einspruchsfrist abgelaufen ist, übernehmen die Gewählten am Mittwoch, 1. September, ihr neues Amt, am Sonntag, 5. September, werden sie feierlich eingeführt. Sie sind auf sechs Jahre gewählt. mit fh und ron