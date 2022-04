Palmstecken selbst basteln

Lampertheim. Die Woche vor Ostern beginnt in der Lampertheimer Lukasgemeinde mit zwei besonderen Aktionen: Am Palmsamstag, 9. April, sind Groß und Klein eingeladen, einen Palmstecken zu basteln. Zwischen 10 und 13 Uhr kann unter fachkundiger Leitung im Pfarrgarten von St. Andreas in der Römerstraße 73 aus mitgebrachten grünen Zweigen, einem ausgeblasenen Ei und weiteren Materialien, die vor Ort für einen Unkostenbeitrag von zwei Euro bereitliegen, ein besonderer eigener Zweig gestaltet werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieser Zweig kommt dann am Palmsonntag, 10. April, zum Einsatz. An diesem Sonntag starten alle zusammen ökumenisch um 10 Uhr auf der Domwiese.

Drei Gottesdienste

Nach einem gemeinsamen Teil mit einem kleinen Anspiel und zwei echten Eseln geht es in drei Gottesdiensten weiter. Die ökumenische Kinderkirche findet mit allen neugierigen Kindern und natürlich auch mit interessierten Erwachsenen in der Notkirche (Römerstraße 94) statt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der katholische Gottesdienst wird mit den Firmlingen und dem Chor Ephata in der St.-Andreas-Kirche gefeiert, während die evangelische Lukasgemeinde in der Domkirche einen Gottesdienst mit Einführung der nachberufenen Kirchenvorsteherinnen und dem Posaunenchor feiert. red