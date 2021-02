Hofheim. In der katholischen Balthasar-Neumann-Kirche können sich Kinder ab Montag, 15. Februar, ein Fastenpaket abholen. Dieses Paket soll die Kleinen durch die Fastenzeit begleiten. Am Aschermittwoch, 17. Februar, beginnt offiziell die Fastenzeit und geht bis Ostern. Ostern ist das wichtigste Fest für die Christen. Darüber hinaus informiert die katholische Pfarrei darüber, dass die Kreuzwegandacht für Kinder in diesem Jahr auf andere Art und Weise stattfinden wird. Die Kinder sind eingeladen, für 15 Minuten an einer Andacht teilzunehmen. Anmeldungen sind im Pfarrbüro oder bei Katrin Scholl unter Telefon 0179/1461075 möglich. fh

Ein solches Fastenpaket können sich Kinder ab Montag abholen. © fh