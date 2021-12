Paintball-Schütze gesucht

Lampertheim. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung, nachdem zwei Tage vor Heiligabend ein Auto mit einer Paintball-Waffe beschossen worden sein soll. Für die weiteren Ermittlungen werden dringend Zeugen des Vorfalls gesucht.

Die Tat habe sich nach Aussagen der 31 Jahre alten geschädigten Autofahrerin aus Bürstadt am Mittwoch, 22. Dezember, gegen 17.45 Uhr, auf der Bundesstraße 44, kurz vor dem Ortseingang Lampertheim, ereignet. Ihr Nissan Micra wurde von Farbkugeln getroffen, die aus einer Paintball-Waffe gekommen sein sollen. An dem Wagen wurden orangefarbene Spuren festgestellt. Durch den Aufprall ist das Auto beschädigt worden.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Wer konnte die Tat beobachten? Für alle sachdienlichen Hinweise ist die Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/94 40-0 zu erreichen.