OWK feiert mit Schwöbel

Lampertheim. Aus Anlass des 100. Jubiläums des Odenwaldklubs (OWK) kommt am Samstag, 9. Oktober, Kabarettist Hans-Peter Schwöbel in die Hans-Pfeiffer-Halle. Um 17.30 Uhr überbringt Bürgermeister Gottfried Störmer dem OWK seine Glückwünsche, im Anschluss ist Kleinkunst geboten. Aktuelles Tagesgeschehen nimmt Schwöbel mit spitzer Zunge unter die Lupe. Im Odenwald lange Zeit beheimatet, stellt der überregional bekannte Professor das hiesige Umfeld in den Vordergrund. Der OWK lädt alle Bürgerinnen und Bürger anlässlich des Jubiläums zu der Vorstellung ein, der Eintritt ist frei. Anmeldungen nimmt Simone Schmidt unter Tel. 06206/525 71 entgegen. Es gilt die 3-G-Regel. red

