Lampertheim. Strand statt Spargelstadt, Gottesdienst am Ballermann und Abendmahl mit Sangria – so stellt sich die katholische Pfarrgruppe den Urlaub nach Ostern vor. Das Verkünden einer Tourismus-Seelsorge-Reise war natürlich nur ein Aprilscherz. Die Präsenzgottesdienste an Ostern sind es aber nicht. Die Pfarrgruppe hält daran fest, hat aber die Vorsichtsmaßnahmen weiter erhöht. Zudem feiern die Katholiken die Osternacht und die Ostermesse am Sonntag live im Internet.

Dass Pfarrer Christian Rauch die Entscheidung über die Ostergottesdienste nicht leicht gefallen ist, merkt man ihm an. „Auch in der Gemeinde hat es darüber verschiedene Meinungen gegeben“, so Rauch. Bei einem Pressegespräch am Gründonnerstag erklärte er, weshalb die Gemeinde dennoch daran festhält und warum das aus seiner Sicht vertretbar ist.

„Seelischer Halt“

Der Link zur digitalen Osternacht und zur sonntäglichen Ostermesse ist unter www.katholisch-lampertheim.de abrufbar - mehr Infos auf der Facebook-Seite der katholischen Pfarrgruppe.

Noch vor einem Jahr hat Rauch ganz allein hinter verschlossenen Türen in der St. Andreas Kirche Ostern gefeiert. Diesmal sind Besucher zugelassen. Wegen der verschärften Vorsichtsmaßnahmen und einer Teilnehmerzahl von nur 45 Personen sind allerdings schon alle Angebote ausgebucht. „Es dürfen nur Personen mit Voranmeldung rein. Alle anderen müssen wir wegschicken“, machte Rauch klar. Denn die Gemeinde will „die Pandemie nicht befeuern“.

Gleichzeitig weiß der Pfarrer aber auch um die Bedeutung des Hochfests. „Für einige Menschen ist das ein seelischer Halt, der ihnen hilft, auch die aktuelle Krise zu bestehen“, erklärte er. Rauch ist überzeugt, dass das Konzept „so vorsichtig ist, dass es auch vertretbar ist“. Zu den Maßnahmen gehört, dass jede zweite Bank frei bleibt. Es gibt dank der Voranmeldungen eine feste, weitläufige Sitzordnung. Medizinische Maskenpflicht besteht ohnehin. Dennoch, so Rauch, liege die Entscheidung darüber, ob die Maßnahmen ausreichen, bei jedem Einzelnen.

Zusätzlich gibt es die Online-Angebote. Die Osternacht wird auf der Videoplattform YouTube übertragen, ebenfalls die Ostermesse am Sonntag. Für alle, die nicht zu den Gottesdiensten kommen wollen oder keinen Platz mehr erhalten haben, steht die Kirche tagsüber offen. In der Seitenkapelle hat die Gemeinde je nach Tag verschiedene Altäre mit Themenbezug aufgebaut. ksm