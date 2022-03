Zum Bilderbuchlesen für die Kleinsten lädt die Stadtbücherei Lampertheim am Freitag, 25. März, um 15.30 Uhr alle Kinder ab drei Jahren in die Räumlichkeiten der Stadtbücherei im Haus am Römer ein. An diesem Nachmittag wird die Kamishibaigeschichte „Lilli Pickadilli – En Osterhuhn hat viel zu tun“ vorgelesen.

Das Huhn Lilli Pickadilli aber fragt sich: Wofür braucht man einen Osterhasen?

...