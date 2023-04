Osterhase und Gänsefedern

Lampertheim. Nicht nur die Osterfeiertage standen Anfang des Monats vor der Tür, sondern auch die Ferienspiele an den Lampertheimer Grundschulen. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Lernmobils Viernheim unternahmen die Betreuungskinder der Pestalozzischule Ausflüge in die nähere Umgebung. Zum Auftakt wurde das Frühlingswetter genutzt, um den Tag an der frischen Luft im Stadtwald bei Neuschloß zu verbringen. Einen Tag später ging es mit dem Reisebus, zusammen mit der Schillerschule Lampertheim, nach Lorsch ins Unesco Welterbe Kloster Lorsch. Bei zwei Workshops zum Thema „Kalligraphie“ und „Mosaik gestalten“ konnten die rund 50 Kinder einen Eindruck von der Handwerkskunst des Mittelalters bekommen. Für viele Kinder war es die erste Erfahrung mit Feder und Tinte zu schreiben. Tags darauf war es Zeit für eine Verschnaufpause. In den Räumen der Einrichtung wurde rund um das Thema Ostern gebacken und gebastelt. Den Abschluss der Ferienspiele bildete ein Ausflug zum Odenwaldklub in Lampertheim. Nachdem das Gelände ausgiebig nach versteckten Ostereiern und Co. abgesucht wurde, konnten die Kinder bei Brettspielen und Aktivitäten auf dem angrenzenden Spielplatz jeder für sich seine Möglichkeit finden, die Woche entspannt ausklingen zu lassen. red (Bild: Lernmobil(

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1