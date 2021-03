Lampertheim. Die Stadtbücherei Lampertheim lädt am Freitag, 12. März, um 15.30 Uhr zum zweiten digitalen Bilderbuchlesen für alle Kinder ab drei Jahren ein. Dabei werden zwei lustige Geschichten erzählt, danach gibt es Mitmach-Spiele für die Kleinen. Welche Geschichten vorgelesen werden, ist eine Überraschung. Nur so viel sei verraten: Es wird eine lustige Ostergeschichte dabei sein. Der gemeinsame Austausch im Anschluss ist im Gegensatz zum reinen Fernseh-Konsum für die Kinder eine aufregende Sache. Wer Lust hat, mit seinem Kind am digitalen Treff teilzunehmen, kann sich per E-Mail an stadtbuecherei@lampertheim.de anmelden und bekommt dann eine Einladung zugeschickt. red