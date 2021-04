Hofheim. Das Osterfest wurde seitens der evangelischen Kirche weitestgehend online gefeiert, denn auf Präsenzgottesdienste wurde verzichtet. Gemeinsam mit der Liebenzeller Gemeinde lud die evangelische Kirchengemeinde zu Gottesdiensten ein, die auf dem YouTube-Kanal der Liebenzeller Gemeinde live oder als Aufzeichnung zu einem späteren Zeitpunkt mitgefeiert werden konnten. Dabei war auf dem Platz vor der Friedenskirche wie im letzten Jahr ein geschmücktes Kreuz aufgestellt, das zur Besinnung einlud. Angehängte Segensworte konnten mitgenommen werden.

Mehrere Gottesdienste wurden somit über das Osterfest gefeiert, an Karfreitag wirkte ein Quintett des Posaunenchores mit. Höhepunkt des zurückliegenden Wochenendes waren das Osterfeuer und der Ostersegen am frühen Sonntagmorgen auf dem Vorplatz vor der Friedenskirche, zu dem einige Gläubige kamen und sich am Osterfeuer erfreuten. Verteilt in ganz Hofheim erklangen dann um 10 Uhr die Klänge der Bläser des Posaunenchores, die von Zuhause aus die österlichen Klänge zu Gehör brachten. fh