Lampertheim. Der Vogelpark Lampertheim veranstaltet am Ostersonntag, 4. April, eine Ostereiersuche für die Kleinen mit Begleitpersonen für 5 Euro Eintritt je Kind mit Osterüberraschung. Zwischen 10.30 und 13 Uhr sowie 14 und 16.30 Uhr kann außerdem das neue Spielgerät getestet werden. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und nur der Eintritt und mit entsprechender Karte möglich. Der Ticket-Vorverkauf findet am Samstag, 20. März, von 10 bis 11 Uhr und am Sonntag, 21. März, von 13 bis 14 Uhr im Vogelpark Lampertheim statt. Falls die Corona-Lage die Veranstaltung nicht zulässt, verfallen die Eintrittskarten nicht, denn die Ostertüten gibt es dann für die Kinder zum Mitnehmen. red