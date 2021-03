Hüttenfeld. Nachdem im vergangenen Jahr das Ostereierschießen der SG Hüttenfeld (SGH) kurzfristig abgesagt werden musste, blieb den Schützen nur übrig, allen Gästen der Vorjahre anzubieten, die von ihnen sonst im sportlichen Wettbewerb gewonnenen Ostereier einfach abzuholen.

Die Hüttenfelder Sportschützen möchten auch in diesem Jahr wieder ein Ostereierschießen anbieten. Allerdings soll nun für den Spaß auch wieder die Gelegenheit zum Schießen in einer besonderen Form bestehen. Da das derzeit auf dem Schießstand im Sportpark „Am Hegwald“ nicht möglich ist, wollen die Schützen allen Schießsportinteressierten zusammen mit den bunten Ostereiern eine Spielzeugpistole mit Saugnapfpfeilen und eine Schießscheibe kontaktlos nach Hause liefern. So können die „Teilnehmer“ zu Hause ihr Können unter Beweis stellen, um sich ihre Ostereier zu verdienen.

Bilder und Videos einsenden

Die Teilnehmer haben zudem die Möglichkeit, Bilder oder Videos von ihrer Ostereierjagd zu Hause einzusenden, die die Schützen für das Gemeinschaftsgefühl anschließend auf der Homepage der SG Hüttenfeld veröffentlichen wollen. Unter allen Einsendungen werden außerdem von den Jugendschützen die Besten ausgewählt und im Nachgang prämiert. Bis zum 28. März können bei Helmut Günther, dem Abteilungsleiter der Schützenabteilung, Ostereier und das „Wettkampfpaket“ telefonisch unter der Rufnummer 06256/4 28 oder 0176/43 67 84 28 bestellt werden. Nach Bündelung der Wünsche werden die Ostereier ab dem 22. März nach Hause geliefert oder können abgeholt werden.

Kostenlose Aktion

Die Aktion ist für alle Teilnehmer der Vorjahre kostenlos. Über eine Spende würde sich die Schützenjugend der SG Hüttenfeld freuen. Noch mehr freuen sich Hüttenfelds Schützen allerdings darauf, ihre Teilnehmer nach dem aktuellen Lockdown wieder persönlich auf dem Schießstand begrüßen zu können. gün