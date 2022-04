Ostereierschießen der Superlative

Hüttenfeld. Das 36. Ostereierschießen der Hüttenfelder Sportschützen wurde mit einem neuen Tagesteilnehmerrekord beendet. Insgesamt besuchten in diesem Jahr an den fünf Veranstaltungstagen 259 Schießsportinteressierte das Jedermannschießen auf dem Schießstand der SG Hüttenfeld. Mit 4660 Treffern, die nur im Jahr 2016 übertroffen wurden, geht das Ostereierschießen 2022 als eines der erfolgreichsten in die Geschichte der Hüttenfelder Schützen ein. Da die Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren ausfallen musste, war es für die Sportler umso erfreulicher zu sehen, wie gut das Event nun wieder angenommen wurde.

179 Teilnehmer an einem Tag

Obwohl der Schießbetrieb erst um 11 Uhr beginnen sollte, waren bereits eine halbe Stunde vorher ein Dutzend Personen auf dem Schießstand, die sich aber gedulden mussten, bis die elektronischen Schießstände hochgefahren waren. Ab diesem Zeitpunkt waren die Stände bis zum Abend pausenlos besetzt. Aufgrund des starken Andrangs mussten sich die Besucher auf Wartezeiten einstellen, die jedoch bei Kaffee und Kuchen im Vereinsheim überbrückt werden konnten. Bis zum Ende des Schießtages konnten die Aktiven 179 Teilnehmer auf dem Schießstand im Sportpark „Am Hegwald“ begrüßen. Noch nie in der Geschichte des Ostereierschießen war die Teilnehmerliste an einem Tag so voll gewesen.

2218 regenbogenfarbene Ostereier wechselten an diesem Tag ihren Besitzer. Zusammen mit den 111 Überraschungseiern – übrigens nicht aus den zurückgerufenen Chargen – wurden damit wohl viele Osternester gefüllt. Neben der Freude über ihre Ostereierbeute sah man den Teilnehmerinnen und Teilnehmern jeden Alters den Spaß am Schießen an. Darunter waren viele Stammgäste sowie einige, die sich zum ersten Mal am Schießsport versuchten. Besonders freuten sich die aktiven Schützen, dass sie bei manchen Besuchern das Interesse an der Sportart wecken konnten und sogar ein paar Zusagen für ein gelegentliches Schnuppertraining kamen.

Kinder und Jugendliche konnten dank altersgerechter Sportgeräte ebenfalls Jagd auf die bunten Ostereier machen, die im Verhältnis 4:1 gegen Ü-Eier getauscht werden konnten. Hüttenfelds Jungschützen betreuten die jüngsten Teilnehmer auf dem Schießstand, erklärten ihnen den Umgang mit dem Lichtgewehr und verhalfen ihnen zu möglichst vielen Treffern. Abteilungsleiter Helmut Günther, der wie sämtliche Schützen den ganzen Tag alle Hände voll zu tun hatte, war froh, dass er auf seine Helfermannschaft zählen konnte. „Hätten sich nicht so viele zum Helfen gemeldet, hätten wir die große Teilnehmerzahl nicht stemmen können“, erklärte er. Insbesondere Hüttenfelds Jugendschützen waren fast pausenlos im Einsatz und wurden dafür von vielen Teilnehmern gelobt.

Nachdem nun die größte eigene Veranstaltung der Sportschützen beendet ist, laufen die Planungen für das Maifest der SG Hüttenfeld auf Hochtouren. Zusammen mit der Tischtennisabteilung planen die Sportschützen am 1. Mai einen Aktionstag für Kinder und Jugendliche im Rahmen der „Move“-Kampagne der deutschen Sportjugend mit Förderung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Diese Aktion steht unter dem Motto: „Egal wie du dich bewegst – beweg dich!“ Weitere Informationen zu der Kampagne gibt es unter: https://www.move-sport.de/news.

