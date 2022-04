Osterdeko und Waffeln – Hofheimer Frühlingsmarkt gut besucht

Hofheim. Vom Wintereeinbruch am Wochenende ließen sich die Verantwortlichen des Frühjahrsmarktes von dem im Bahnhofsgebäude befindlichen Café Originell und der Bürgergemeinschaft Hofheim (BGH) nicht abschrecken. Sämtliche Mitwirkende des Frühjahrsmarktes trotzten den frostigen Temperaturen. Der Frühjahrsmarkt war bestens bestückt und bot für jeden der zahlreich erschienenen Besucher etwas. Modeartikel waren ebenso präsent wie liebevoll angefertigte Handarbeit, Schmuck oder Osterdekoration. Um das leibliche Wohl kümmerte sich das Team um Brigitte Karrasch vom Café Originell mit heißen Waffeln. Aber auch Cocktails und Sekt wurden angeboten. Die Kinder hatten ihren Spaß am Entchenangeln der Firma Mobile Sitztribünen, das wiederum mit kleinen Sachpreisen belohnt wurde.

Der Erlös der Tombola – immerhin 200 Sachpreise standen zur Verfügung – sowie die gespendeten Standgebühren der Aussteller werden an ukrainische Kriegsflüchtlinge in Hofheim gespendet. „Wir werden den konkreten Bedarf ermitteln und dann konkrete Anschaffungen tätigen“, bestätigte Lothar Bauer, einer der Mitorganisatoren des Frühjahrsmarktes. Viele ortsansässige Firmen und Unternehmen beteiligten sich daher auch mit Sachpreisen an der Tombola. Bei der Verteilung der Spenden soll Mathias Luz von der Liebenzeller Gemeinde mit seinem Netzwerk helfend zur Seite stehen.

Etwas enttäuscht zeigte sich Bauer einzig darüber, dass außer seinem BGH-Pendant Markus Stöckel seitens des Ortsbeirates kein Mandatsträger den Markt besuchte, „dennoch war es ein voller Erfolg“. fh (Bilder: fh)

