Lampertheim. Eine Osterhäsin im grauen Plüschoverall mit Schlappohren, einer Einwegmaske und einem Korb voller bunter Ostereier begrüßte am Ostersonntag im Eingangsbereich des österlich geschmückten und bepflanzten Vogelparks die Besucher. „Im Vorfeld hatten wir die 60 Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt, damit nicht zu viele Besucher auf einmal eintreffen“, erklärte der Erste Vorsitzende des Vogelparks Stephan Germann.

AdUnit urban-intext1

Die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen sowie die Nutzung des Einbahnwegsystems sei denn auch sehr diszipliniert abgelaufen. Die Gäste – immer nur ein Hausstand – und die Vereinsmitglieder kamen mit Mund- und Nasenschutz und desinfizierten sich die Hände. Im Kostüm der niedlichen Häsin steckte die zweite Vorsitzende Sandra Gogolok. Sie verteilte an die angemeldeten Mädchen und Jungen am Vormittag und am Nachmittag Süßigkeiten und bunt gefärbte Hühnereier. Die Osterüberraschungen steckten in lustigen Ostertüten, die von ihren drei Kindern, Anastasia, Valentin und Moritz, liebevoll gebastelt worden waren.

Aus dem Holzhäuschen am Eingangstor reichte Melina Ochs den bestellten Kuchen heraus. „Wir haben tolle Zuckerbäckerinnen, die fleißig in ihrer Küche gearbeitet haben – vom Käsekuchen bis hin zur Donauwelle ist alles dabei. Das ehemalige Vorstandsmitglied Gerlinde Hartl hat einen Frankfurter Kranz gebacken“, berichtete Ochs erfreut.

Am Vormittag kamen Jakob und Jonathan mit ihren Eltern Jutta und Jochen Haaf. Die Familie war begeistert, ein wenig Osterhasenatmosphäre einfangen zu können. Am Morgen hatte sie schon Osternester im eigenen Garten gesucht. Der Aufenthalt im Park musste jedoch – Corona konform – kurz gehalten werden. Das bedauerten vor allem die Brüder Jakob und Jonathan. Zum Schutz vor dem Coronavirus blieben der Spielplatz mit dem neuen attraktiven Spielgerät und der Gastronomiebereich abgesperrt.

AdUnit urban-intext2

Fertige Konzepte in der Schublade

Auch der Tierbereich ist für Gäste nach wie vor nicht zugänglich, da erhebliche Umstrukturierungsarbeiten erfolgen müssen, wie der Bau einer Quarantäneeinrichtung, in die 50 000 Euro investiert werden müssen. „Heute wäre normalerweise das richtige Vogelpark-Ausflugswetter“, sagte der Vorsitzende etwas betrübt, denn die Gastronomie wäre eine willkommene Einnahmequelle für den Verein gewesen.

Doch die Vereinsmitglieder ließen sich durch die Corona-Pandemie nicht unterkriegen. In ihren Köpfen kreisten zahlreiche neue Ideen. „Einige unserer Konzepte liegen in der Schublade und können sofort abgerufen werden“, betonte Germann. Er unternahm mit Erstem Stadtrat Marius Schmidt einen Rundgang durch den Park, um die Bauvorhaben zu erläutern. Schmidt zeigte sich dabei begeistert über den Eifer der Ehrenamtlichen, denn der Vogelpark wirkt inzwischen schon deutlich modernisiert.

AdUnit urban-intext3

So sind bereits ein großes Stück Rundweg für 10 000 Euro und ein ansprechendes Zwergziegen-Gehege entstanden. Für das Gehege erhielt der Verein eine Heuraufe, Steine und Baumstämme geschenkt. Mit Blick nach oben zählte der Vorsitzende 26 Weißstörche auf dem Parkgelände. Weil die Horste in die Jahre gekommen sind, wollen die Mitglieder bessere Plattformen für die Nester anbieten. Obendrein wurden die Volieren mit Netzen als Schutz vor der Vogelgrippe abgedeckt.

AdUnit urban-intext4

Ausbildungszuschuss in Aussicht

Für die Zeit nach der Corona-Krise sind unterschiedliche Veranstaltungen geplant. „Wir sind mit dem Veterinäramt und den zuständigen Behörden in Verbindung und arbeiten an einer Wiedereröffnung“, erläuterte Germann. Die umfangreichen Schulungen für die erforderlichen Sachkundenachweise seien unter Dach und Fach. Da die Workshops teuer seien – eine Schulung kostet 600 Euro – kündigte Schmidt an, sich im Stadtparlament dafür einzusetzen, dass die Ausbildungen wie bei Übungsleitern bezuschusst werden.

Der Vorsitzende fügte hinzu, dass die Vereinsarbeit auf Spenden basiere und deshalb der Vorstand auch externe Fördermittel beantragt. Die jährlichen Kosten beliefen sich auf rund 20 000 Euro. „Unsere Mitglieder sind berufstätig, und darum wäre es sehr hilfreich, wenn sich ein tierlieber Unterstützer findet, der die Tiere von Montag bis Freitag füttert“, wünscht sich der Vorsitzende. „Vielleicht lässt sich ein Verbund aus mehreren Vogelparks aufstellen, für die ein Tierpfleger arbeitet“, gab Schmidt zu bedenken.