Osterbasteln kommt gut an

Lampertheim. „Stups, der kleine Osterhase …“ lässt bei vielen Osterstimmung aufkommen. Und mit genau diesem Kinderlied läutete die SG Neptun Lampertheim in den Räumlichkeiten der Alfred-Delp-Schule Lampertheim die Ostersaison ein. Mit über 25 Teilnehmenden organisierten die beiden Jugendvertreterinnen, Malvine Barchfeld und Tanja Mörstedt, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ihr sogenanntes „Osterbasteln“.

Begeistert schwangen die Jüngsten Stifte, Kleber sowie Papier und bastelten so ihre eigenen Ostergeschenke. Am Ende blickten alle Beteiligten beeindruckt auf die bunten Kunstwerke, die an diesem Nachmittag gestaltet wurden: Ostereier, Origami-Hasen, Flechtkörbe oder Karten für die Familie – der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. Für diejenigen, die sogar noch mehr wollten, lagen zudem Glitzersteine und Pompoms zur Verzierung bereit. Und sogar die etwas älteren Anwesenden schauten gespannt auf den Entstehungsprozess. Die Trainerinnen der Bambini-Gruppe, Miriam Ofenloch und Henrike Stöckinger, die dankenswerterweise unterstützend tätig waren, waren vor allem von der Ruhe und Konzentration, die die Jüngsten mitbrachten, beeindruckt. red

