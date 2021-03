Hüttenfeld. Es ist Abfahrtszeit und der Bus kommt nicht – zumindest nicht an die gewählte Haltestelle. So ging es am Montag einigen Hüttenfeldern, die am „Rebstock“ in eine der beiden Buslinien einsteigen wollten. Ein laminierter, roter Aushang machte dort schon einige Tage zuvor auf den rund dreimonatigen Entfall der Bushaltestelle aufmerksam. Einige Bürger wurden davon offenbar trotz Aushang und Veröffentlichung in der Presse überrascht.

AdUnit urban-intext1

Schuld daran ist eine Baustelle und die damit verbundene Vollsperrung der Viernheimer und der Alfred-Delp-Straße in Richtung Hemsbach. Hüttenfelds Ortsvorsteher Karl Heinz Berg stößt die Informationspolitik der Stadtverwaltung bitter auf – aus Sicht des Rathauses hat dagegen alles seinen üblichen Weg genommen.

Grund für die Sperrungen und Verkehrsbehinderungen, die sich in drei Bauabschnitten vom Kreuzungsbereich am Eiscafé Adria weiter in die Viernheimer Straße hinein verschiebt (wir berichteten), sind Tiefbauarbeiten. Eine Lampertheimer Firma erneuert dort bis voraussichtlich 18. Juni Gas- und Wasseranschlüsse im Auftrag von Energie Ried. Dass es sich dabei um notwendige Arbeiten handle und „es gemacht werden muss“, darin sind sich alle Beteiligten einig.

Einsatzkräfte wussten Bescheid

Doch Hüttenfelds bisheriger und aller Voraussicht nach auch künftiger Ortsvorsteher Karl Heinz Berg (SPD) macht keinen Hehl aus seiner Enttäuschung darüber, von der Sperrung aus der Zeitung erfahren zu haben. Die städtische Pressestelle hält auf Anfrage des Südhessen Morgen dagegen, alle relevanten Stellen wie Einsatz- und Rettungskräfte eigens informiert zu haben.

AdUnit urban-intext2

Die frühzeitige Information der Bevölkerung erfolge über die örtliche Presse. „Bisher war es nicht üblich, politische Gremien wie den Ortsbeirat zu informieren“, erklärte Stadtsprecher Christian Pfeiffer. Auch in diesem Fall hat das Rathaus Informationen rund eine Woche vor Sperrungsbeginn weitergegeben und auf seiner Internetseite veröffentlicht. Das habe bisher auch nie ein Problem dargestellt. Hinweisschilder zu Park- und Halteverboten an Ersatzhaltestellen und neuralgischen Punkten – der Busverkehr wird über die Seefeldstraße – Alfred-Delp-Straße – Blumenstraße umgeleitet – standen mit einigen Tagen Vorlaufzeit. Im Vorfeld, so Pfeiffer, fänden grundsätzlich Ortstermine mit den Beteiligten und eine Absprache mit den Busunternehmern statt. Die direkte Information von Anwohnern, für die Zu- oder Abfahrtswege zu den Grundstücken eingeschränkt sind, sei außerdem verpflichtend für die ausführenden Firmen. Das ist laut Anwohnern auch erfolgt.

Berg hätte sich zusätzlich dazu einen Aushang am Bürgerhaus und eine Mitteilung an den Ortsbeirat gewünscht. So hätte er zahlreiche Bürger, die ihn deshalb kontaktiert hätten, Auskunft geben können. „Wenn eine von drei Haltestellen im Ort komplett entfällt und zwei von drei Hauptstraßen gesperrt sind, hätte man nicht nur die direkt betroffenen, sondern alle Bürger mitnehmen müssen“, findet Berg.

AdUnit urban-intext3

Ein Verkehrschaos blieb durch die Sperrung allerdings zu Wochenbeginn aus. Die Situation, hieß es von der Stadt, sei entspannt. Seitens der Busunternehmer habe es keine Beschwerden gegeben, nur wenige Fahrzeuge hätten bei der Einrichtung der Ersatzhaltestelle aus dem Halteverbot entfernt werden müssen. ksm