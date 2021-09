Ortsgruppe verstärkt Aktivitäten

Lampertheim. Nachdem die Jahreshauptversammlung der Lampertheimer Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) 2020 pandemiebedingt ausgefallen war, konnte die Vorsitzende Andrea Hartkorn endlich wieder ihre Mitglieder im Foyer der Hans-Pfeiffer-Halle zum Rechenschaftsbericht und zu Neuwahlen begrüßen. Immerhin hat der Nabu 459 Mitglieder, von denen doch einige den Weg ins Foyer gefunden hatten. Bevor aber das reguläre Programm gestartet wurde, kam zunächst ein Filmbericht mit dem Titel „Fledermäuse – Die Schönen der Nacht“ zur Aufführung. Viel Wissenswertes erfuhr der Betrachter über die verschiedenen Arten und ihre Verhaltensweisen. Bis zu 20 Jahre werden sie alt und sind verwandt mit Igel und Maulwurf. Fledermäuse existieren bereits seit 55 Millionen Jahren.

Dann ging es zur Tagesordnung über. Versammlungsleiter Felix Kokocinski erteilte Klaus Feldhinkel das Wort für den Tätigkeitsbericht der vergangenen zwei Jahre. Dieser berichtete, dass man bis Mitte 2021 keine Exkursionen anbieten konnte. Dann wurde der Fotowettbewerb „Naturnaher Garten“ gestartet. In Hüttenfeld wurde ein brachliegendes Feld insektenfreundlich eingesät, und in der Grube Feuerstein wurde der Eingangsbereich neu gestaltet. Baumfällungen von Nadelhölzern waren genauso notwendig wie das Zurückdrängen des Schilfbestandes am See. Auch die 200 Nistkästen wurden gereinigt, wobei zugleich die Population kontrolliert werden konnte. Erfreulicherweise sei der Bestand an Blaumeisen wieder gewachsen. Felix Kokocinski berichtete von der Krötenwanderung in Hüttenfeld, durch die 1426 Kröten gesichert wurden.

Auch die Jugendgruppe verstärkt wieder ihre Aktivitäten. So beteiligt sie sich am 11. September an der Reinigungsaktion des Altrheins, berichtete Anke Diehlmann. Im Oktober findet das Apfelsaftpressen statt, und die Erkundung der Natur mit dem Kescher wird wieder angeboten. Schulen und Kindergärten werden angesprochen.

Andrea Hartkorn berichtete von der 2000 gegründeten Agenda. Hier arbeiten verschiedene Interessengruppen zusammen, um eine lebenswerte Welt zu schaffen. Biolandwirtschaft, Waldbewirtschaftung mit Vorschlägen zu einem ökologischen Wald und Wiederansiedlung von verschwundenen Tierarten wie Rebhuhn und Feldvögel gehören dazu. Auch die Beurteilung von Standorten für Photovoltaikanlagen wird diskutiert.

Den Kassenbericht legte Gabriele Pietraß vor, die Finanzlage ergab ein leichtes Plus. Die Entlastung durch Antrag der Kassenprüfer erfolgte einstimmig. Die Neuwahlen des Vorstands erbrachten keine Überraschung. Hartkorn bleibt Vorsitzende. Auch die Wahl von Stellvertreter Feldhinkel, Kassenwartin Pietraß und Schriftführerin Anke Diehlmann sowie Beisitzer und Rechnungsprüfer erfolgte einstimmig.