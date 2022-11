Ortsbeirat tagt Donnerstag

Neuschloß. Der Ortsbeirat des Stadtteils Neuschloß tagt am kommenden Donnerstag, 10. November. Von 19 Uhr an diskutieren die Mitglieder des Gremiums im Bürgerhaus, Ahornweg 1, unter anderem über den aktuellen Stand der geplanten ICE-Trasse. Dazu wird die Bürgerinitiative (BILA) Lampertheim einen Bericht vorlegen. Aktuell stehen Tiefbohrungen an, mit denen das Gelände erkundet wird, auf dem die geplante ICE-Trasse in einigen Jahren verlaufen soll.

Außerdem wird im Ortsbeirat Neuschloß über eine Anfrage der Bürgerkammer zum Thema „Optimierung Verkehrsberuhigung Wacholderweg“ gesprochen. Weitere Themen sind den Angaben zufolge auch der aktuelle Spielplatz „Alter Lorscher Weg“ und die Wildtränke in der Nähe des Waldfriedhofes. Zudem geht es am Donnerstag auch um einen Antrag der Bürgerkammer Neuschloß auf Beteiligung der Stadtteile im Lenkungskreis zur Neuausschreibung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). red