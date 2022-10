Der Ortsbeirat Hofheim trifft sich am Mittwoch, 2. November, um 19 Uhr zu seiner nächsten Sitzung im Bürgerhaus des Stadtteils Hofheim.

Auf der Tagesordnung stehen Mitteilungen des Ortsvorstehers und des Magistrats. Anschließend geht es um Anfragen an den Magistrat. So will die CDU wissen, wie es um die Umsetzung der Bepflanzung am Erdwall bestellt ist und welche Maßnahmen zur

...