Ortsbeirat Hofheim tagt

Hofheim. Der Ortsbeirat Hofheim trifft sich am Mittwoch, 1. März, um 19 Uhr zu seiner nächsten Sitzung im Bürgerhaus des Stadtteils. Auf der Tagesordnung stehen Mitteilungen des Ortsvorstehers und des Magistrats. Inhaltlich dürfte beispielsweise die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes für Diskussionen sorgen. Die CDU und die SPD haben mehrere Anfragen an den Magistrat vorbereitet.

Die Sozialdemokraten erwarten sich Antworten auf den Reparatur-stau bei städtischen Immobilien. Außerdem steht der Wohnungsbau in Hofheim sowie das Thema der energetischen Investitionen im Stadtteil auf der Agenda.

Drei Anfragen hat neben den Christdemokraten (wir berichteten) auch die Bürgergemeinschaft Hofheim (BGH) für die Ortsbeiratssitzung am Mittwoch vorbereitet. Hinterfragt wird dabei, ob es ein Sanierungs- beziehungsweise Nutzungskonzept der Stadtverwaltung für Gebäude in Hofheim gibt, die sich im Eigentum der Stadt Lampertheim befinden.

Weiterhin bittet die BGH die Verwaltung um einen Sachstandsbericht zum geplanten Umbau des Bahnhofsvorplatzes. Eine dritte Anfrage hat die derzeit laufenden Bauarbeiten in der Bahnhofstraße zum Inhalt. So wird einerseits der späte Zeitpunkt der Informationsveranstaltung kritisch hinterfragt, bei der die Einwohner über die Größenordnung und Dauer der Arbeiten informiert wurden. Weiterhin will die BGH wissen, warum Arbeiten und Sperrung der Lessingstraße zeitgleich zur Einrichtung des ersten Bauabschnitts der Baumaßnahme in der Bahnhofstraße erfolgen musste. Auch Verbesserungsmöglichkeiten sollen in diesem Zusammenhang diskutiert werden. fh