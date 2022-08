Orgelsound lockt weniger Menschen an

Lampertheim. Mit einem leidenschaftlichen Konzert hat Heike Ittmann den Schlusspunkt des mittlerweile 18. Orgelsommer in der Domkirche gesetzt. Die Kantorin der Lukasgemeinde sorgte unter anderem mit Werken der französischen Organisten und Komponisten Leon Boëllmann und Olivier Messiaen für Furore.

Heike Ittmann hat den Orgelsommer am Sonntag mit Verve beschlossen. © B. Nix

An den beiden Wochenenden zuvor hatten der Organist des Freiburger Münsters, Jörg Josef Schwab, und der Bezirkskantor der Evangelischen Landeskirche im Bezirk Besigheim, Tobias Horn, ihr Können am Tasteninstrument der Domkirche präsentiert. „Wir sind glücklich darüber, dass wir in Lampertheim seit mittlerweile 18 Jahren ein solches musikalisches Ereignis präsentieren können“, sagte Heike Ittmann, die den Orgelsommer seit dessen Beginn jährlich organisiert. So sei die Veranstaltung längst über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Das habe dazu geführt, dass auch Liebhaber der Orgelmusik aus Städten wie Wiesbaden, Darmstadt oder Mannheim seit Jahren zu den Konzerten kommen.

Allerdings trübt ein Wermutstropfen das Musikereignis. So habe weniger Andrang als in den Vorjahren geherrscht. „Normalerweise kommen im Durchschnitt etwa 600 Zuhörer zu den Konzerten. In diesem Jahr waren es 400 Besucher. „Wir rätseln noch, wieso in diesem Jahr weniger Menschen zum Orgelsommer kamen“, sagte Ittmann. Eine ähnliche Tendenz sei in diesem Sommer jedoch auch bei anderen Kulturveranstaltungen zu beobachten gewesen.

„Womöglich hat Corona am Ende doch dazu geführt, dass mehr Menschen daheim geblieben sind. Es könnte aber auch an der Hitze im August gelegen haben“, mutmaßt die Organisatorin der Konzertreihe. Dies, zumal die Temperaturen in der Kirche im Sommer normalerweise etwas höher seien, als in vielen anderen Gotteshäusern.

Womöglich nur ein schwaches Jahr? „Vorläufig soll der Orgelsommer so bleiben, wie er ist“, betont die Kantorin. Sollte sich die Entwicklung fortsetzen, müsse man womöglich über Änderungen nachdenken.

Über die tragende Rolle Heike Ittmanns besteht indes kein Zweifel. So spielte die Lampertheimer Domkantorin zum Auftakt des diesjährigen Orgelsommers ein spontan arrangiertes Programm mit dem Titel „Bach und Frankreich“. Zuvor hatte der in Fachkreisen bekannte Würzburger Organist, Stefan Schmidt, seinen Auftritt überraschend wegen Krankheit absagen müssen.