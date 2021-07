Orgelsommerbeginnt

Lampertheim. Am Sonntag, 1. August, geht es wieder los: Dann beginnt um 20 Uhr der 17. Lampertheimer Orgelsommer in der Domkirche mit einem Konzert von Johannes Mayr. Mayr ist Domorganist an der Kathedrale St. Eberhard in Stuttgart. Daneben unterrichtet er an den Hochschulen in Tübingen und Stuttgart. Als Orgelimprovisator erhielt er zahlreiche Auszeichnungen bei internationalen Wettbewerben. Als Konzertorganist ist er in ganz Europa, Asien und Russland unterwegs.

Neben einer unbekannten, aber sehr klangschönen Partita von Isfrid Kayser aus der Frühklassik spielt Mayr die romantische Sonate in D-Dur von Felix Mendelssohn Bartholdy sowie ein Werk des 20. Jahrhunderts, die erste Sonate von Paul Hindemith. Außerdem wird Mayr eine spontane Improvisation über ein unmittelbar vor dem Konzert gestelltes Thema spielen. Themenwünsche nimmt Kantorin Heike Ittmann entgegen.

Für das Konzert sind noch wenige Plätze frei. Eine Anmeldung ist ebenso erforderlich wie ein Impf-, Genesungs- oder negativer Testnachweis. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an heikeittmann@gmail.com oder unter Telefon 06206/15 73 01 entgegen. Der Eintritt ist frei. red