Orgeln mit Quasimodo

Lampertheim. Die große Vleugels-Orgel steht mittlerweile seit 18 Jahren in der Lampertheimer Domkirche. Dazu gibt es nun ein besonderes Programm, das am Samstag, 25. März, mit dem berühmten Stummfilm „Der Glöckner von Notre-Dame“ um 19 Uhr startet. Musikalisch wird der Film von 1923 von Johannes Mayr aus Stuttgart begleitet, der die Vleugels-Orgel spielt. Der Organist hatte das Instrument bereits vor zwei Jahren beim Lampertheimer Orgelsommer gespielt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Johannes Mayr ist Domorganist an St. Eberhard in Stuttgart und unterrichtet an den Musikhochschulen in Stuttgart und Tübingen. Als Orgelimprovisator erhielt er Preise und Auszeichnungen. „Wie kein anderer hat er sich zudem mit der Improvisation zu Stummfilmen beschäftigt“, heißt es von den Veranstaltern. Unterstützt wird die Vorführung von cultur communal. Der Eintritt kostet 10, ermäßigt 7 Euro. red