Orgelkonzert am Sonntag

Lampertheim. Nach dem Auftakt zum 17. Lampertheimer Orgelsommer am vergangenen Sonntag sitzt am kommenden Sonntag, 8. August, mit Christoph Schoener einer der profiliertesten und bekanntesten Organisten seiner Zeit auf der Orgelbank in der Domkirche. Über viele Jahre hat er die Musik am Hamburger Michel geprägt. Neben Konzertreisen unterrichtete er an Musikhochschulen. Eine umfangreiche Diskographie runden seine Vita ab. Der Orgelsommer widmet sich in diesem Jahr dem Motto „Universum Orgel“. Es lässt einen breiten Interpretationsspielraum zu und bietet den Künstlern viel Freiraum. Christoph Schoener interpretiert Werke von Johann Sebastian und Carl Phillip Emanuel Bach sowie von Johannes Brahms.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das von cultur communal der Stadt Lampertheim unterstützte Konzert beginnt um 20 Uhr. Im Anschluss lädt der Förderverein bei gutem Wetter zu einem Glas Wein auf dem Domplatz ein.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei. Eine Anmeldung per E-Mail an heikeittmann@gmail.com oder telefonisch unter 06206/15 73 01 ist zwingend erforderlich. Die Besucher sollten bei der Anmeldung Namen, Adresse, Telefonnummer und Personenzahl angeben. Ein negativer Test beziehungsweise Impf-/Genesenennachweis muss beim Einlass vorgelegt werden. red