Orgel, Wein und Käse auf der Empore

Lampertheim. Der Förderverein der Domkirche Lampertheim lädt am Freitag, 28. April, erstmals auf die Empore der Domkirche ein. Unter dem Titel „Orgel – Käse – Wein“ finden in Zusammenarbeit mit Kantorin Heike Ittmann zwei Veranstaltungen statt. Die eine beginnt um 18 Uhr, die andere um 20.30 Uhr. Einlass ist jeweils etwa 30 Minuten vor Beginn. Die Teilnehmerzahl ist pro Veranstaltung auf jeweils 60 Personen begrenzt und kostet 35 Euro pro Person.

Heike Ittmann wird bei beiden Veranstaltungen aus der „California Wine Suite“ acht Orgelstücke auf der „großen Blauen“ spielen. Dazu werden korrespondierender Käse und Weine angeboten. Die Moderation übernimmt der ehemalige Dekan Karl Hans Geil. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass der Aufgang zur Empore für mobilitätseingeschränkte Personen schwierig oder unter Umständen nicht möglich ist.

Eine Reservierung ist bei Vorstandsmitglied Rudolf Steffan telefonisch unter der Telefonnummer 06026/56 14 8 oder per E-Mail an RudolfSteffan@t-online.de möglich. Karten können im Gemeindebüro der Lukasgemeinde am Donnerstag. 13. April und am Donnerstag 20. April, jeweils von 16 bis 18 Uhr, abgeholt werden. kur/red