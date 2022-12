„Orgel Klaus“ mit guten Nachrichten und Musik

Lampertheim. An seinem letzten Tafeltag vor Weihnachten erlebte das Dienstagsteam der Tafel Lampertheim eine besondere Mittagspause. Klaus-Bernd Adams, bekannt als „Orgel-Klaus“ aus Rosengarten, zauberte Weihnachtsstimmung in die Tafel. Er spielte bekannte Weihnachtslieder auf seiner Ziehorgel, in die die Helferinnen sofort mit einstimmten, bevor er dem Team seinen Scheck überreichte.

Klaus-Bernd Adams spielt seit vielen Jahren mal mit der Drehorgel, mal mit der Ziehorgel, dem Tanzbären, Weihnachtsmusik auf verschiedenen Weihnachtsmärkten der Region. Nach langer Corona-Pause hat er in diesem Jahr wieder mit Liedern zur Adventszeit in Biblis und Lampertheim sein Publikum erfreut.

Dabei erbittet er regelmäßig Spenden für soziale Zwecke, dieses Mal für die Tafeln. Bei zwei Auftritten wurden in Lampertheim 227 Euro und in Biblis 145 Euro gespendet. Adams rundete die Beträge jeweils auf, so dass er den Tafeln im Ried 500 Euro spenden kann: 300 Euro für die Tafel in Lampertheim und 200 Euro für die Tafel in Bürstadt. red