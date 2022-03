Organistin erfüllt Musikwünsche

Lampertheim. Das beliebte und erfolgreiche Orgelwunschkonzert erlebt eine Neuauflage. Auf dem Weg zum 18. Geburtstag der „großen Blauen“ hat sich Kantorin Heike Ittmann noch einige Veranstaltungen einfallen lassen, um die 2005 erbaute Vleugels-Orgel in den Mittelpunkt zu stellen und für die Vervollständigung des Instruments zu sammeln und zu werben.

So findet am Sonntag, 15. Mai, um 19 Uhr wieder ein Orgelwunschkonzert in der Lampertheimer Domkirche statt. Unter dem Motto „Sie wünschen – ich spiele“ werden durchaus auch ungewöhnliche Wünsche erfüllt. Von Bach bis zu den Beatles, von Klassik bis Pop – Heike Ittmann versucht, alle Wünsche auf der Orgel musikalisch umzusetzen. Allerdings ließen sich perkussive Stücke auf der Orgel nicht gut darstellen, schränkt die Organistin ein. Aber Nachfragen lohne sich in jedem Fall, ermuntert Ittman auch zu ungewöhnlichen Wünschen.

Gegen einen zu verhandelnden Geldbetrag kommt das Stück ins Programm und kann dann – bei freiem Eintritt – im Konzert genossen werden. Damit dies gelingt, sollten die Wünsche frühzeitig bei der Organistin eingehen, spätestens jedoch am 1. April. Möglich ist dies per E-Mail an heikeittmann@gmail.com oder telefonisch unter 06206/15 73 01 – bitte auf den Anrufbeantworter sprechen. red