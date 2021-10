Online-Vergleich sorgt für Begeisterung

Lampertheim. Nach über zweijähriger Abstinenz durften die Leistungsturnerinnen des TV Lampertheim in der Jahnhalle nun endlich mal wieder ihr Können unter Beweis stellen und erstmalig an einem „Online-Wettkampf“ teilnehmen. Hierzu musste jede Turnerin eine P-Übung (P5 - P8) oder eine LK-Übung (IV - II) an den Geräten Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken und Boden zeigen, welche per Video aufgezeichnet wurde.

Nach Voranmeldung und Corona-konformen Zugangskontrollen, fanden sich an diesem Abend circa 70 Zuschauer in der Halle ein und feierten den Nachwuchs frenetisch. Schnell konnte man den Fortschritt der Turnerinnen gegenüber Anfang 2020 erkennen, so dass die Begeisterung der Eltern, Großeltern und Freunde an diesem Abend groß war. Insgesamt nahmen 17 Leistungsturnerinnen im Alter von acht bis 17 Jahren teil, welche nun alle anhand der eingereichten Videos von unabhängigen Kampfrichtern bewertet und dann mit circa 15 weiteren teilnehmenden Mannschaften verglichen werden.

Alle waren hellauf begeistert von diesem großartigen Abend und wünschen sich, dass vergleichbare Veranstaltungen zukünftig wieder öfter und auch im direkten Vergleich mit anderen Vereinen in einer Halle stattfinden können. Die Abteilungsleiterinnen Turnen, Vanessa Ihrig und Jaqueline Fouquet, sorgten für die exzellente Vorbereitung und Durchführung des Abends. red