Online und in geselliger Runde

Lampertheim/Bergstraße. Die Geschäftsführenden (DJR) der Evangelischen Jugend Bergstraße Ulrike Schwahn und Bruno Ehret sowie Jugendpfarrer Jan Scheunemann aus Reichenbach hatten mit ihrer Jugendvertretung – darunter auch einige Jugendliche aus Lampertheim – während der Zeit des digitalen Ökumenischen Kirchentags eigene Aktionen geplant. Jeden Morgen – getestet und mit Abstandsregeln – begann der Tag mit einem Gottesdienst-Stream aus Frankfurt oder einem analogen Impuls von den anwesenden Hauptamtlichen.

AdUnit urban-intext1

Nach einer digitalen Klausur am Donnerstag, in der unter anderem die Vollversammlung mit Neuwahlen am 24. September in der Stephanus-Gemeinde in Bensheim geplant wurde, waren an den nächsten Tagen Outdoor- und Freizeitbeschäftigungen angesagt. Wenn auch die eine oder andere Radtour oder Wanderung dem Wetter zum Opfer fiel, so entschädigte doch die lang ersehnte Geselligkeit für alles. Wie lange hatte man das nicht: gemeinsames Frühstück, Singen im Freien oder einfach wieder zusammen sein.

Bruno Ehret, neben seiner Geschäftsführung auch Dekanatsbeauftragter für den Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt, ließ sich von dort mit einem Feierpaket mit den obligatorischen Schals, Kerzen und Liederheften ausstatten, dass die anwesenden Kids wenigstens ein Gefühl von dieser Großveranstaltung bekommen sollten. Nach dem Livestream-Abschiedsgottesdienst am Sonntag hatten die Jugendvertreter endlich wieder einmal für vier Tage die Gewissheit, zu einer Gemeinschaft zu gehören, die sich jetzt seit Monaten nur online gesehen hatte.

Eine Sternfahrt durch das Dekanat Bergstraße, wie sie die Jugendvertretung im vergangenen Jahr während des digitalen Jugendkirchentags veranstaltet hatte, ist für das Wochenende, 29. und 30. Mai, geplant. Wer dazu Näheres wissen oder sich anmelden möchte, kann sich im Dekanatsjugendbüro unter Telefon 06252/67 33 51 melden. red

AdUnit urban-intext2