Olympiasiegerin tauft Kajak

Lampertheim. Der Vorstand und die Mitglieder des Wassersportvereins (WSV) Lampertheim 1929 freuten sich, dass die Sonne lachte und somit ein gutes Omen für die bevorstehende Saison gegeben sei. Auf dem WSV-Gelände am Altrhein wurde am Sonntagvormittag die Saisoneröffnung mit fünf Bootstaufen gefeiert. Unter anderem die Taufe von zwei neuen WSV-Rennkajaks und eines Mannschaftscanadiers.

Die Zweite Vorsitzende Erika Gabler begrüßte die Vertreter der Parteien, wie den Ersten Stadtrat Marius Schmidt, den Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb (CDU), von der SPD den Fraktionsvorsitzenden Jens Klingler, Stadtrat Hans Schlatter und den Sportkommissionsvorsitzenden Joachim Stumpf. Außerdem von der CDU den Fraktionsvorsitzenden Alexander Scholl, von Bündnis 90/Die Grünen Dieter Meyer und von der FDP Helmut Hummel. Weiterhin waren Thomas Sommer, der Vizepräsident des Leistungssports und die Taufpaten, der Vorsitzende des Wirtschafts- und Verkehrsvereins (WuVV) Otto Edinger, der Erste Stadtrat Marius Schmidt, Dr. Lisa Herrmann und vom WSV Olympiasiegerin Nicole Reinhardt und Heiko Kiebel vom Sportmanagement und Sponsoring gekommen.

Geld aus der Vereinsförderung

Marius Schmidt hatte obendrein 1000 Euro aus dem Topf der Vereinsförderung für die Anschaffung eines Zweier-Kajaks im Gepäck. Der WSV sei fest in der Stadtgesellschaft verankert, der Verein sei eine Zierde für Lampertheim. Noch dazu sorge der Verein dafür, dass der Altrhein erhalten bleibe.

Auch die Corona-Pandemie war zur Saisoneröffnung ein großes Thema. Sei es doch deswegen zu herben Einschnitten gekommen. Das Training unter den Pandemiebedingungen sei nur schwierig möglich gewesen, berichtete Gabler. So mussten wegen der Ausbreitung des SARS-CoV-2 Virus die Halle und die Toiletten- und Duschräume abgesperrt werden. Das Training fand im Freien in Kleingruppen statt, und Meisterschaften durften nur in Kleinbooten ausgetragen werden. Für die Trainer sei es schwierig gewesen, bei den Sportlern die Motivation hochzuhalten, denn Zuschauer durften die Wettbewerbe nicht verfolgen.

Auch die finanzielle Einbuße habe den WSV zugesetzt, da seit zwei Jahren keine Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. „Jetzt hoffen wir auf unsere Traditionsveranstaltung zum Vatertag“, betonte Gabler. Sie sagte den Förderern und Sponsoren für ihre zuverlässige Partnerschaft „herzlichen Dank“. Gabler zählte die Unterstützer auf: die Stadt Lampertheim, die Volksbank Darmstadt-Südhessen, Fath-Apotheken, Firma Rössling, Schmitt`s Backhaus, Firma ComFlash, Kirchner & Schüttler, BASF, Gartenklause Hilsheimer, Eis-Oberfeld und Familie Diehlmann. Weiterhin bedankte sich die Zweite Vorsitzende beim Förderverein und Heiko Kiebel. „Letztes Jahr haben wir vom WuVV die großzügige Spende über 3500 Euro für ein Zweier-Kajak erhalten“, freute sich Gabler. Auch war die Freude über die ProCent-Aktion der EvoBus GmbH, die projektbezogene Förderung für den Ankauf von Trainingsgeräten im Wert von 5000 Euro groß.

Sport als verbindendes Element

Erika Gabler entschuldige Bürgermeister Gottfried Störmer, da er zur WSV-Eröffnung in Lampertheims Partnerstadt Swidnica gefahren war, um Hilfsgüter dorthin zu transportieren. „Hoffen wir auf ein Ende des schrecklichen Krieges in der Ukraine“, wünschte Gabler. Auch Marius Schmidt nahm die Auswirkungen der schwierigen Zeit in seiner Rede auf. Er war sich sicher: „Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern.“ Denn Sport sei ein verbindendes Element. Er wünschte der Welt mehr friedliche Begegnungen in gemeinsamen sportlichen Wettkämpfen. „Ich hoffe, dass 2022 ein besseres Jahr wird“, sagte Schmidt. Sport sei eine gute Ablenkung vom Weltgeschehen, bestätigte Dieter Brechenser, der Fachmann für Leistungssport.

Nun könne der WSV die Saison mit vielen neuen Booten eröffnen. Bisher seien dafür 30 000 Euro investiert worden. Für eine Fahrt im sogenannten Spaßboot lud Brechenser schon mal alle Interessierten ein. Das sei dienstags mit Voranmeldung möglich. Zur Taufe der aufgebockten Boote floss Sekt und die guten Wünsche begleiteten die Zeremonie: „Allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.“