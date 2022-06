Olympiasieger jetzt Ehrenbürger

Lampertheim. Die Bilanz spricht für sich: Junioren-Welt- und Europameister 2014, Weltcupsieger und U23-Weltmeister 2016, WM-Gold 2017, 2018 und 2019, EM-Gold 2021. Am 7. August 2021, einem Samstagmorgen deutscher Zeit, folgte die Krönung: Olympiasieg mit dem Kajak-Vierer in Tokio. Für diese sportlichen Leistungen hat Max Lemke nun die höchste Auszeichnung erhalten, die Lampertheim zu vergeben hat. Er ist nun Ehrenbürger der Stadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Es dürfte außer Frage stehen, dass Sie erstklassige Werbung für unsere Stadt betreiben“, lobte Stadtverordnetenvorsteher Franz Korb. Auch Bürgermeister Gottfried Störmer würdigte die „außergewöhnlichen und besonderen“ Leistungen des Sportlers.

Von Australien zur Bundeswehr

In Lampertheim entdeckte der damals Elfjährige das Paddeln für sich. Ab 2007 fuhr er für den Lampertheimer Kanu-Club. 2010 wechselte er zum WSV Mannheim-Sandhofen. 2011 lebte Max Lemke ein halbes Jahr im australischen Adelaide, mehrmals wurde er australischer Jugendmeister. Viele weitere Titel folgten. Seit dem Ende seiner Schulzeit gehört er der Spitzenfördergruppe der Bundeswehr an, aktuell im Rang eines Stabsunteroffiziers.

Trotz aller Erfolge musste Max Lemke sich zuerst „der knüppelharten Qualifikation“ für die Spiele in Tokio unterwerfen, erinnerte Störmer. Auch wenn er mit seinen mehr als 160 Paddelschlägen pro Minute „zweifellos dorthin gehörte“, so gab es zunächst einen Schreckmoment: Beim Transport war das Rennboot durch einen Gabelstapler zerstört worden, das Ersatzboot wurde gerade noch rechtzeitig beschafft. Der Rest ist olympische Geschichte – die laut Störmer immer Bestand haben wird: „Während man von Ex-Weltmeistern spricht, bleibt ein Olympiasieger immer Olympiasieger.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Verleihung der Ehrenbürgerwürde, die repräsentativen Charakter hat und „nicht zum freien Parken berechtigt“, wie Franz Korb witzelte, ist indes nicht die erste Ehrung, die Lemke in Lampertheim erhält. Bereits 2015 bekam der Kanute die Sportplakette und trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein.

Am 22. August 2021 wurde der frisch gebackene Olympiasieger in Neuschloß empfangen. Dass Lemke die Landung in Deutschland mit dem Flugzeug genossen hat, hänge, wie Marius Schmidt gehört haben will, auch mit der Deutschland-Flagge zusammen, die er aus dem Cockpit halten durfte. So ist es nach Ansicht des Ersten Stadtrats kein Zufall, dass sich die Leidenschaft des Sportlers fürs Fliegen nun in dessen Ehrengabe niederschlägt: Der Gutschein berechtigt Max Lemke zu einem Flug in einem Flugsimulator.

Zweiter Teil des traditionellen Geschenks ist ein Gemälde der Künstlerin Anouk Bourrat-Moll, die an der Volkshochschule unterrichtet. Den Auftrag, Lemkes Olympiasieg im Bild zu verewigen, hat die Malerin geschmackvoll umgesetzt. Olympische Ringe und der siegreiche Vierer stechen dabei heraus.

Bewegende Dankesrede

Mit seiner Dankesrede bewegte der frisch gekürte Ehrenbürger seine Zuhörer: „In der jetzigen Situation, in der viele ihr Leben lassen, sieht man, wie wichtig der Sport ist“, sagte der 25-Jährige. Nach dem Rennen begegne man sich in Freundschaft, „egal ob Australier, Amerikaner, Weißrusse oder Russe“. Die Politik bekomme es aber nicht hin – und könne insofern noch „viel von den Sportlern lernen“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mit der Verleihung der höchsten Auszeichnung Lampertheims ist Max Lemke der zweite lebende Ehrenbürger neben Nicole Reinhardt, die das Paddeln ebenfalls beim Kanu Club Lampertheim erlernte. „Dass eine relativ kleine Stadt gleich zwei Olympiasieger in derselben Disziplin hervorbringt, ist schon erstaunlich“, stellte die 36-Jährige fest.

Seinen Erfolg erklärt Max Lemke nicht zuletzt mit den „hervorragenden Bedingungen“, die sich dem Kanusport in Lampertheim bieten. Auch die schöne Umgebung habe daran ihren Anteil, weswegen er in jungen Jahren stets „eine Stunde früher beim Training“ gewesen sei, erzählt er.