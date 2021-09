Ohne Test zur Stimmabgabe

Lampertheim. Am Sonntag, 26. September, wird der neue Bundestag gewählt. Auch alle wahlberechtigten Lampertheimer und Lampertheimerinnen sind zum Urnengang aufgerufen. Die Stadtverwaltung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Briefwahlunterlagen noch bis Freitag, 24. September, 12 Uhr, beim Rathaus-Service im Haus am Römer, Domgasse 2, und von 12 bis 18 Uhr beim Wahlamt im Stadthaus persönlich beantragt werden können. Für die Beantragung beim Wahlamt ist ein vorheriger Anruf unter der Rufnummer 06206/935 264 erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer Briefwahlunterlagen beantragt hat, kann diese ausgefüllt bis Sonntag, 26. September, mit entsprechendem zeitlichen Vorlauf per Post zurückschicken oder bis 18 Uhr in den Briefkasten des Stadthauses (Römerstraße 102) einwerfen. Stimmzettel, die am Wahltag nach 18 Uhr in den Briefkasten eingeworfen werden, können nicht mehr berücksichtigt werden. Für die Wahllokale gelten keine Zugangsbeschränkungen. Das heißt, jeder Wähler darf sie betreten, egal ob er genesen, negativ getestet oder geimpft ist. Allerdings muss einen medizinischen Schutz oder eine FFP2-Maske getragen und der Abstand eingehalten werden. Außerdem sollten Wählerinnen und Wähler nach Möglichkeit einen eigenen Stift zum Ausfüllen des Wahlzettels mitbringen. Zur Not liegen aber auch Stifte in den Wahllokalen aus. Die Wahllokale sind mit Desinfektionsspendern ausgestattet.

Außerdem weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass am Wahltag im Umkreis von 20 Metern vom Zugang zu den Wahllokalen keine Wahlwerbung mehr zulässig ist. red