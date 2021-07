Ohl/Balanescu paddeln zu Gold

Lampertheim. Für die Sportler des Kanu-Club Lampertheim (KCL) fand endlich wieder ein Leistungsvergleich auf dem Wasser im Altrheinhafen in Mannheim-Sandhofen statt. Die Süddeutschen Meister in der Schüler- und Jugendklasse wurden ermittelt und zudem die Qualifikation für die 100. Deutschen Meisterschaften in Hamburg Anfang August ausgefahren.

Duo setzt Maßstäbe

Die KCL-Nachwuchsathleten in den Altersklassen von 14 und 15 Jahren konnten sich allesamt für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren. Das Vorzeigeboot mit Niclas Ohl und Michelangelo Balanescu holte sich über die Kurzstreckendistanz von 500 Metern die Goldmedaille und setzte so Maßstäbe für die anderen süddeutschen Sportler. Im K4 wurden die beiden mit ihren Kameraden aus Hessen auf der Kurzdistanz Zweiter, auf der Langstrecke über 2000 Meter konnten sie auch wieder mit großem Vorsprung den Sieg erringen.

Michelangelo Balanescu (l.) und Niclas Ohl freuen sich über Gold. © KCL

Nach langer Krankheit konnte Vereinskamerad Joaquin Dressel mit seinen hessischen Teamkollegen im K4 über 500 Meter den vierten Platz belegen.

Der Erfolg von Niclas Ohl wurde weiterhin mit seinem Ergebnis im Kanu-Mehrkampf bestätigt, wo er sich die Silbermedaille sicherte. Sein Zweierpartner Michelangelo Balanescu kam knapp dahinter auf den dritten Rang. Auf der Kurzstrecke über 500 Metern tauschten die beiden ihre Ergebnisse, und Michelangelo sicherte sich Silber und Niclas erhielt die Bronzemedaille.

Auch die Leistung von Matteo Maurer konnte sich in seiner Altersklasse sehen lassen. Obwohl es bei ihm nicht in die Medaillenränge reichte, hat er die Qualifikationen in Endläufe und somit zur Deutschen Meisterschaft geschafft.

Trainingsfleiß zahlt sich aus

Der Kanu-Club Lampertheim freut sich, die Sportler nun in der Hansestadt Hamburg an den Start schicken zu dürfen. Der Trainingsfleiß des vergangenen Jahres, den die Jungs trotz widriger Umstände mit pandemiebedingter Vereinsschließung, Onlinetraining und Trainingsgruppenlimitierung gezeigt haben, gibt den Trainern und Verantwortlichen allen Grund stolz auf das Erreichte zu sein. Ein besonderer Dank gilt auch den Trainern, die in dieser schweren Zeit alle Möglichkeiten genutzt und noch mehr ehrenamtliche Arbeit geleistet haben, um die Erfolge zu ermöglichen, heißt es von Vereinsseite. red