Offizielle Eröffnung

Hofheim. Das katholische Familienzentrum St. Michael in Hofheim lädt am Samstag, 25. Juni, von 14 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Nach einer langen Bauphase und der wegen Corona verschobenen Einweihung werden an diesem Nachmittag die neuen Räume offiziell eröffnet. Im vergangenen Jahr konnte der Anbau bereits durch Pfarrer Adam Malczyk gesegnet werden. Nun wird das katholische Familienzentrum auch der Öffentlichkeit präsentiert. Um 14 Uhr erfolgt die Begrüßung durch die neue Geschäftsträgerin der katholischen Kindertageseinrichtungen im Dekanat Bergstraße-West Susanne Straub, Leiterin Heike Kissel-Eltrop Leitung sowie den Kindern des Familienzentrums. Im Anschluss startet das offizielle Programm mit Besichtigung der Räumlichkeiten. fh

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1