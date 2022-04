Oettrich ist neuer Vorsitzender

Lampertheim. Zur Jahreshauptversammlung hatte der Kanuclub Lampertheim (KCL) am Samstag seine Mitglieder eingeladen und die waren sehr zahlreich erschienen. Die stellvertretende Vorsitzende Petra Bert begrüßte die Sportler im schmucken Vereinshaus, ehe der Vorsitzende Torsten Ohl zu seinem letzten Rechenschaftsbericht das Wort ergriff. Zur Wiederwahl wolle er sich nicht mehr stellen, bemerkte er gleich am Anfang und ging dann auf die erfolgreichen und langen Umbauarbeiten im und um das Vereinshaus ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Renovierung, Modernisierung und Barrierefreiheit hatte sich der Verein für sein Domizil vorgenommen und ist jetzt fast am Ziel. Zurzeit wird noch an den Bootsboxen gewerkelt, aber das Bootshaus ist schon barrierefrei gestaltet und wurde umfassend verändert, berichtete Ohl.

Vorstandswahlen und Ehrungen Vorstandswahlen: Vorsitzender: Manfred Oettrich; Kassenwart: Christian Kroh; Sportwart Leistungssport: Manuel Kern; Breitensport: Ulrike Gliem; Motorsport: Lothar Heger; Gleichstellungsbeauftragte: Franziska Fuchs; Beisitzer: Sonja Röttgen, Roswitha Westerheide; Kassenprüfer: Michael Schütz, Andreas Grössler; Ehrenrat: Monika Borkenhagen, Dieter Päbst. Ehrungen 15 Jahre: Johannes Greven, Karsten Mielke,Marianne Saettle, Ellen Mielke, Kerstin Münch, Karl-Heinz Münch, Martin und Hubert Sztenc, Sigrid Hahl-Sztenc. 25 Jahre: Franziska Fuchs. 40 Jahre: Marga Seegmüller, Elvira Ritter, Thorsten Schmitt, Roswitha Schmitt, Helmut Glinka, Birgit Hyber, Inge Eichin, Monika Diehl. 50 Jahre: Christa Schall, Norbert Baron, Margit Klein, Monika Schaaf, Dirk Lang, Bernd Ranko, Rudolf Winkler, Wolfgang Böttcher. 60 Jahre: Günter Diehl. sto

Auch das Digitalisierungsprojekt mit der BASF ist auf einem guten Weg. „Sportverein der Zukunft“ heißt es und umfasst das komplette Mitgliederwesen und das Kassensystem. „Ein Quantensprung für den Verein“, meinte Ohl.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aktuell verfügt der Verein über 391 Mitglieder. Eine Photovoltaikanlage wurde installiert. Besonderen Wert bei seinem Bericht legte Ohl auf die Nachhaltigkeitsinitiative „Bewegung grenzenlos“. Verantwortung für den Menschen, die Berücksichtigung von dessen Interessen und die Inklusion, verbunden mit der gesellschaftlichen Verantwortung auch für die Natur, stehen dabei im Mittelpunkt. Vorgestellt sollen die Aktionen und fertigen Umbauten an einem „Tag der offenen Tür“ am 1. Mai. Außerdem stehen die dreiwöchigen Ferienspiele vom 1. bis 19. August an, welche in die Themenbereiche Sport und Wasser, Natur und „Woche der Sinne“ gegliedert sind.

Nach der Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder mit kleinen Präsenten und Urkunden stellte Christian Kroh den Kassenbericht vor. Der Umbau alleine habe viel Geld gekostet, Fördergelder, Spenden und Zuschüsse haben die Finanzierung gesichert. Der Verein steht finanziell auf gesunden Füßen, Veranstaltungen werden aber dringend benötigt.

Jugendwartin Irena Dietrich berichtete von der Jugendvollversammlung. Torsten Ohl ist neuer Jugendwart und wurde auch von der Versammlung bestätigt.

Sportwart Manuel Kern gab einen Überblick über die sportlichen Erfolge und berichtete von einem großen Zulauf im Leistungssport. Auch das Kickboxen konnte Meistertitel erringen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ulrike Gliem ist für den Breitensport zuständig. Die Kurse Crosstraining, Outdoorfitness, Wirbelsäulengymnastik und Yoga sind weiterhin gut besucht. Auch Kinderturnen und Rehasport sind sehr gefragt. Das Integrationsangebot steht dabei insbesonders im Fokus, das Stand-up- Paddling wird ausgebaut.

Neuer Ehrenvorsitzender

Rolf Borkenhagen ist seit dem fünften Lebensjahr und damit über 50 Jahre Mitglied im Verein. Seit 2003 war er im Vorstand tätig und zuletzt bis 2021 stellvertretender Vorsitzender. Ohl schlug Borkenhagen aufgrund seiner Verdienste zum Ehrenvorsitzenden vor, die Versammlung billigte es einstimmig.

Einen Ehrenvorsitzenden gewonnen, einen Vorsitzenden verloren. Torsten Ohl stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl. Mit einem Präsent wurde er verabschiedet, ehe Neuwahlen auf der Agenda standen. Neuer Vorsitzender ist nun Manfred Oettrich, von Beruf Informatiker und Energieberater. Zwar ist Oettrich erst seit Januar Mitglied, verfügt aber über langjährige Erfahrung in der Vorstandsarbeit bei einem anderen Verein. Im Vorfeld nahm er an Sitzungen teil und wurde so mit dem KCL vertraut gemacht, berichtete Ohl. Auch die weiteren Wahlen gestalteten sich problemlos. Einzig der Posten des Hallen- und Gerätewarts bleibt vakant.

Ohl informierte zum Abschluss über weitere Termine. So findet am 10. September eine Talentsuche für Para- Kanu statt, die traditionelle Regatta ist vom 28. bis 29. Mai. sto