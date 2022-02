Frauen aller Konfessionen laden zu einem ökumenischen Gottesdienst am Freitag, 4. März, um 19 Uhr in der Notkirche der Lukasgemeinde, Römerstraße 94, ein. An diesem Datum feiern Menschen in über 150 Ländern den Weltgebetstag.

Es gelten Maskenpflicht und die 2G-Plus-Regeln, die entsprechenden Nachweise müssen mitgebracht werden. Zum Besuch des Gottesdienstes ist bei der Lukasgemeinde

...