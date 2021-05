Neuschloß/Hüttenfeld. Einen Gottesdienst gibt es am Donnerstag, 13. Mai (Christi Himmelfahrt), im Gemeinderaum in Neuschloß. Zwei Gottesdienste werden angeboten; sie finden um 10 beziehungsweise 11 Uhr statt. Die Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften ist verpflichtend. Besucher melden sich vorher bei Adele Erlenkämper (Telefon 06206/5 68 30 oder per E-Mail: adele.erlenkaemper@gmx.de) an. Am Samstag, 22. Mai, wird in Hüttenfeld von 14 bis 18 Uhr eine ökumenische Pfingstrallye unter dem Motto „Pfingsten auf der Spur“ veranstaltet. Aus diesem Grund finden an Pfingstsonntag und –montag in der Evangelischen Kirchengemeinde Hüttenfeldund der Evangelischen Johannesgemeinde Neuschloß keine Gottesdienste statt. red

AdUnit urban-intext1