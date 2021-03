Neuschloß. Wahlkampf einmal anders: Weil beim Gespräch auf dem Schillerplatz oder beim Bier in der Kneipe in Pandemie-Zeiten kaum eine Wählerstimme zu gewinnen ist, haben sich die Lampertheimer Grünen etwas gänzlich anderes einfallen lassen. Aus ihrer geschonten Wahlkampfkasse hat der Ortsverband 50 Johannisbeersträucher für alle Kindertagesstätten und Krippen in Lampertheim gespendet. Den Anfang haben die zwei benachbarten Einrichtungen in Neuschloß gemacht.

„Klappern gehört zum Handwerk“, sagte Stadtrat Jürgen Meyer, als er gemeinsam mit Iris Henkelmann einen kleinen Strauch im Garten der Krippe „Zwergenschloss“ pflanzte. Nach dem symbolischen Einsetzen und Angießen überließen die Grünen wieder den Fachmännern und -frauen der Stadtgärtnerei das Szepter. Alle 50 Johannisbeersträucher stehen schon auf deren Hof bereit, im Auftrag der Partei pflanzen die Mitarbeiter die in den kommenden Wochen nach und nach ein. Die Anschaffungskosten im vierstelligen Bereich übernahmen die Grünen.

Je drei Pflanzen stehen jeder Einrichtung in der Kernstadt und allen Stadtteilen unabhängig von der Trägerschaft zur Verfügung – Tipps zum richtigen Setzen und der Pflege inklusive. „Immer eine Mulde um die Pflanze bilden“, erklärte Matthias Hahl. Außerdem zeigte er, dass die Stadtgärtner in solchen Fällen ausschließlich organischen Dünger und Wasserspeicher verwenden.

Für die Grünen ist die Aktion ein Zeichen, das man trotz wegfallender Infostände habe setzen wollen. Der Verknüpfung zwischen nachhaltiger Ökologie und Kinderbetreuung stehe umso mehr für grüne Politik in Lampertheim, als man für die Wahlliste gleich an mehreren Positionen Verstärkung für diesen Themenbereich erhalten habe.

So stünden etwa Spitzenkandidatin Mirja Mietzker-Becker, Mitglied im Stadtelternbeirat, und die auf Position drei gesetzte Iris Henkelmann für diese Themen. „Wir wollen den Kindern damit zeigen, dass Nahrung nicht nur aus dem Supermarkt kommt“, so Mietzker-Becker. So wolle man einen kleinen Beitrag im erzieherischen Prozess leisten.

Das passt auch ins Konzept der Neuschloßer Krippe, wo das Pflanzen und Ernten von Obst und der Gang in die Natur einen festen Platz im Alltag haben. „Wir pflücken regelmäßig Walderdbeeren und auch unsere Garten-Erdbeeren und machen daraus etwas zu essen oder zu trinken. Ich bin mir also sicher, dass das gut ankommen wird“, freute sich die stellvertretende Krippen-Leiterin Marie Christin Schmitt. ksm