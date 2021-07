Odenwaldklub wählt Vorsitzenden

Lampertheim. Der Odenwaldklub Lampertheim lädt zu seiner Jahreshauptversammlung ein. Diese findet am Sonntag, 18. Juli, 11 Uhr bei gutem Wetter auf der Terrasse des Vereinsheims im Sandtorfer Weg 137 statt, andernfalls im Innenbereich. Auf der Tagesordnung stehen neben den Berichten des Vorstands und der Kasse auch Ergänzungswahlen zum Vorstand, insbesondere die Neuwahl des Ersten Vorsitzenden sowie der Antrag des Vorstandes auf posthume Vergabe des Titels „Ehrenvorsitzender.“ Weiterhin wird im Anschluss an den formalen Teil die Ehrung eifriger Wanderfreunde des vergangenen Jahres nachgeholt. Ein gemeinsames Mittagessen rundet die Veranstaltung ab. Anträge an die Versammlung durch die Mitglieder können bis 11. Juli an Marius Schmidt, Beethovenstraße 18, gerichtet werden. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1