Nur noch 30 Zuhörer

Lampertheim. Aufgrund der derzeitigen Entwicklung bei den Corona-Infektionszahlen begrenzt die Stadtverwaltung das Platzangebot für Zuschauer bei städtischen Gremiensitzungen in der Hans-Pfeiffer-Halle. Bis auf weiteres werden nur noch 30 Besucherplätze zur Verfügung stehen. Außerdem gilt für Zuschauer über die gesamte Dauer der Sitzung Maskenpflicht, auch am Platz. Zusätzlich müssen die Kontaktdaten im Falle einer nötigen Rückverfolgung hinterlegt werden.

Die neuen Regelungen betreffen die Sozial-, Bildungs- und Kulturausschusssitzung am 25. November, die Stadtentwicklungs- und Bauausschusssitzung am 30. November, die Haupt- und Finanzausschusssitzung am 1. Dezember und die Stadtverordnetenversammlung am 10. Dezember. red