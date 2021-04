Notbremse wird fester angezogen

Lampertheim. Mit aktuell zwölf Neuinfektionen liegt Lampertheim in der aktuellen Corona-Kreisstatistik nahezu gleichauf mit Heppenheim und Viernheim (jeweils 15). Damit wurden in Lampertheim seit Pandemiebeginn 1424 Personen positiv auf das Virus getestet. Laut Pressestelle des Kreises Bergstraße gehört auch die Hüttenfelder Seehofschule zu den betroffenen Einrichtungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt Kreisangaben zufolge bei 154,54. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt hingegen einen Wert von 182,4 an. Demnach greift nunmehr eine weitere Stufe der Notbremse, wonach der Präsenzunterricht in Schulen und die Regelbetreuung in Kitas untersagt ist. urs

