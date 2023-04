Noch Tickets zu haben

Lampertheim. Für die Veranstaltung „Orgel-Käse-Wein – Eine musikalische Wein- und Käseprobe auf der Orgelempore“ in der Domkirche am Freitag, 28. April, stehen nach Angaben der Veranstalter noch Restkontingente an Karten zur Verfügung. Insbesondere für die erste Veranstaltung um 18 Uhr sind demnach noch Plätze frei. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 35 Euro pro Person.

Der Förderverein Domkirche Lampertheim weist zudem darauf hin, dass der Aufgang zur Empore für mobilitätseingeschränkte Personen schwierig oder unter Umständen gar nicht möglich ist. In diesen Fällen bitte man um Rückmeldung. Eine Reservierung ist beim Vorstandsmitglied des Vereins, Rudolf Steffan, telefonisch oder per Mail über folgende Adressen möglich: E-Mail: RudolfSteffan@t-online.de oder Tel.: 06026/56148. Die Kartenabholung ist zu folgenden Terminen im Gemeindebüro der Lukasgemeinde möglich: Donnerstag, 13. April, und Donnerstag, 20. April, jeweils zwischen 16 Uhr und 18 Uhr. red