Niedriger Wasserstand bereitet Probleme

Lampertheim. Zum ersten Mal seit 2019 findet am Samstag wieder eine Regatta in Lampertheim statt. Bei der Regattagemeinschaft Lampertheim, die aus dem Wassersportverein (WSV) und dem Kanu-Club Lampertheim (KCL) besteht, hält sich die Vorfreude allerdings in Grenzen. „Wegen der Hitze im Mai und des niedrigen Wasserstands im Altrhein können wir die Regatta nicht über die klassischen Strecken durchführen“, erklärt Peter Horstfeld.

„Verlandung immer schlimmer“

Das langjährige WSV-Mitglied, das zusammen mit Rolf Borkenhagen vom KCL als Regattaleiter anpackt, beklagt die zunehmende Verlandung des Gewässers. „Die Verlandung wird jedes Jahr schlimmer. Der Altrhein müsste mal ausbaggert werden – zumindest dort, wo die Wettkampfstrecke verläuft. Leider passiert nichts in der Richtung“, holt Horstfeld aus. „Auf der alten Strecke am Biedensand beträgt der Wasserstand vielleicht 20, 30 Zentimeter“, macht WSV-Vorsitzender Rainer Vetter deutlich.

Der Wassermangel hat den Wegfall aller Langstrecken zur Folge. „Die Schülerregatta über 2000 Meter und die Regatta für Erwachsene über 5000 Meter können wir nicht durchführen. Für dieses Jahr haben wir uns entschlossen, die Regatta hauptsächlich für den Nachwuchs anzubieten – über Strecken, die es im Wettkampfbereich eigentlich gar nicht gibt“, meint Horstfeld, der auch als Sportwart des Hessischen Kanu-Verbands tätig ist. „Wegen der fehlenden Wassertiefe bekommen wir nicht einmal mehr eine 500-Meter-Strecke hin“, merkt Vetter an.

350 und 100 Meter betragen die Streckenlängen, die am Samstag zwischen 9 und 16 Uhr befahren werden. Der Start erfolgt unterhalb der Lüderitzbucht, das Ziel befindet sich am WSV-Gelände. 428 Sportler aus 23 Vereinen haben gemeldet. Sie werden in 188 Einer-, Zweier- und Viererboote steigen. Mit dem KC Romanshorn ist sogar ein Club aus der Schweiz dabei. Die meisten anderen Vereine kommen aus der Gruppe Süd, zu der Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland gehören. „Das sind Kurzsprints. Für die Fahrer ist das sicher mal was anderes. So können trotzdem noch fünf, sechs Boote nebeneinander und gegeneinander fahren. Für die Zuschauer wird das sicher interessant sein“, sagt Vetter über den Reiz der Strecken.

Doch auch diese Medaille hat zwei Seiten. „Ursprünglich hatten wir knapp 600 Meldungen. Jetzt sind es noch 428. Speziell in den Altersklassen 16 Jahre und älter hat sich das Feld drastisch reduziert, nachdem wir die Vereine über die Strecken aufgeklärt haben“, führt Horstfeld aus.

Dauer auf einen Tag verkürzt

Vor allem Vereine aus Baden-Württemberg hätten „zum Großteil“ mit Absagen reagiert, präzisiert Vetter. Nicht zuletzt wegen dieser Absagen wurde die Dauer der Regatta von zwei Tagen auf einen Tag verkürzt.

Eine Komplettabsage des Rennens kam für die 1964 gegründete Regattagemeinschaft vor allem aus einem Grund nicht in Frage. „Die Kinder, die vor zwei Jahren acht waren, sind jetzt zehn. Sie sind noch nie ein Rennen unter Wettkampfbedingungen gefahren und kennen das nur im Training“, erinnert Horstfeld an die coronabedingten Wettkampfausfälle in den vergangenen zwei Jahren.