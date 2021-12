Niederlagenserie zum Abschluss der Hinrunde

Lampertheim. Unmittelbar vor der anstehenden Winterpause bezogen die D1-Fußballer der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld (JSG) beim Kreisklassenspitzenreiter JSG Reichenbach/Winterkasten/Lautertal/Brandau eine 0:3-Niederlage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Trotz zweier personeller Ausfälle boten die Gäste dem Primus einen guten Kampf und waren lange Zeit ebenbürtig. Die Odenwälder nutzten eine ihrer wenigen Chancen in der 14. Minute zur 1:0-Führung. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Pause. In der zweiten Halbzeit hatte die JSG mehrfach die Möglichkeiten zum Ausgleich, scheiterte aber immer am guten Torwart der Gastgeber. Der Tabellenführer war cleverer. Das 2:0 und das 3:0 resultierten jeweils aus einem direkten Freistoß. Die JSG hatte kurz vor dem Ende nochmals die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, vergab allerdings einen Strafstoß.

Auch die E2 des TV Lampertheim (TVL) verabschiedete sich mit einer 3:6-Heimniederlage gegen die FSG Bensheim 2 in die Winterpause. Dank einer starken Leistung des TVL-Torhüters überstanden die Gastgeber die Druckphase der Bensheimer am Anfang schadlos. Mit zunehmender Spieldauer fanden die Lampertheimer besser ins Spiel. Beim 0:1 wurden die Gastgeber klassisch ausgekontert. Lampertheim war keinesfalls geschockt und drückte weiter. Kurz vor der Pause musste der TVL noch das 0:2 hinnehmen. In der Pause fanden die Trainer Martin Schneider und Stefan Schön die richtigen Worte. Der TVL machte mächtig Tempo, Bastian Kraus brauchte nicht lange und erzielte kurz nach der Pause das 1:2. Die Lampertheimer Euphorie erhielt mit dem 1:3 nur vier Minuten später einen gehörigen Dämpfer. Der TVL kam zurück, Troyan Zeka verkürzte zum 2:3. Als die Gastgeber auf den Ausgleich drängten, konterte Bensheim geschickt und legte noch drei Treffer nach. Kurz vor Spielende korrigierte Sajjad Alshammari das Endergebnis auf 3:6, womit der TVL die sechste Niederlage im sechsten Pflichtspiel bezog.

Auch bei Nachholspiel kein Glück

In die Niederlagenserie des letzten Spieltages reiht sich auch das 2:3 der D2 der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld in der Kreisklasse gegen den JFV Unter-Flockenbach/Trösel ein. Im Nachholspiel gerieten die Lampertheimer schnell in Rückstand, den Nikolaos Gaitantzis in der 24. Spielminute ausglich. Zwischenzeitlich lief es besser für die Gastgeber, doch die Odenwälder nutzten eine Unachtsamkeit in der JSG-Hintermannschaft zur 1:2-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel kam die JSG gestärkt aus der Kabine und war auch die spielbestimmende Mannschaft. Doch das Tor erzielten die Gäste zum 1:3. Die JSG steckte keinesfalls auf, suchte ihr Heil in der Offensive und wurde mit dem 2:3-Anschlusstreffer belohnt. Zu mehr reichte es allerdings nicht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein Nachholspiel bestritt auch die E3 des TVL, die beim Jugendförderverein Biblis/Nordheim/Wattenheim eine 1:4-Schlappe bezog. Die Gäste zeigten zunächst gelungene Kombinationen und führten durch ein Tor von Philip Chiorean mit 0:1. Den knappen Vorsprung nahmen die Gäste mit in die Pause, weil auch der Lampertheimer Torhüter mehrfach glänzend parierte. Nach der Pause verlor der TVL den Faden, die Gastgeber gingen durch einen Doppelschlag binnen weniger Minuten mit 2:1 in Führung. Zwar hielt der TVL dagegen, musste allerdings zwei weitere Gegentore zum 4:1-Endstand hinnehmen. fh