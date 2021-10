Niederlage * - für Schützen

Hüttenfeld. Für die Luftpistolenschützen der SG Hüttenfeld war der erste Saisonwettkampf in der Bezirksliga des Schützenbezirks Starkenburg nicht von Erfolg gekrönt. Gegen die Mannschaft des KKSV Bad König musste man sich am Ende mit 1:4 geschlagen geben. Doch das Ergebnis erscheint eindeutiger, als der Vergleich der Einzelergebnisse. So unterlag der auf der Setzliste auf Platz eins schießende Daniel Wallisch mit 355 Ringen seinem Gegner Georg Schuchmann nur mit zwei Ringen. Einen dramatischen Einbruch erlebte Christian Lais, der nur 319 Ringe erzielen konnte, und damit Helmut Glende deutlich unterlegen war, der 361 Ringe traf. Den einzigen Punkt für die Hüttenfelder sicherte Helmut Günther, der mit 348 Ringen gegen Jürgen Kühnl mit 327 Ringen erfolgreich war. Mannschaftsführer Freddy Ehret unterlag seinem Gegner Rolf Müller mit 337:342 Ringen. Damit hatten die Gäste aus dem Odenwald bereits drei Punkte für sich gesichert und bekamen mit 1359:1387 Ringen zusätzlich den Mannschaftspunkt dazu. Als Ersatzschützen schossen für die SGH Walter Dörr 329 und Schüler Timon Schneider 141 Ringe.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am 3. November erwartet das Pistolenteam den Primus SV Mossau und hofft bis dahin wieder zu seiner Normalform zurückzufinden. Bereits am 29. Oktober schießen Hüttenfelds Luftgewehrschützen gegen den SV Reichenbach.