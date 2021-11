Nicht einfach nur nachgespielt

Lampertheim. Die Kölner Musikgruppe Wise Guys hat sich schon vor einiger Zeit aufgelöst. Da es ihre Lieder aber verdient haben, weiter gehört zu werden, hat ihnen die Musiker Initiative Lampertheim (MIL) einen eigenen Konzertabend im Schwanensaal gewidmet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Jahrelang waren die Wise Guys Deutschlands erfolgreichste A-Capella-Gruppe. Sie beeindruckten nicht nur mit ihrem mehrstimmigen Gesang, sondern imitierten sogar sämtliche Instrumente. Das gelang ihnen so großartig, dass die MIL erst gar nicht versuchen wollte, das Original nachzuahmen. Projektleiter Hans-Peter Stoll hatte daher eigene Arrangements für seine Band geschrieben.

Die Zeile „Text für’n Kopf und Musik für’s Ohr“ des Eröffnungsliedes „Showtime“ hätte als Motto über dem gesamten Abend stehen können. Stoll trug die meist äußerst komischen Texte gekonnt vor. In „Es ist nicht immer leicht“ liebäugelte er mit einem neuen Ich, drehte in „Powerfrau“ die Rollenklischees einfach um und verteilte im nächsten Lied „Sonnencremeküsse“. Der Hit „Thank you for travelling with Deutsche Bahn“ sprach dem einen oder anderen Zuhörer eindeutig aus dem Herzen.

Dem Kulturamt zuliebe wolle er einen Bildungsauftrag erfüllen, scherzte Stoll und besang in „Hamlet“ ein komplettes Shakespearedrama. Manche Texte erwiesen sich als Zungenbrecher. „Viel Text, und auch noch ganz schön schnell“, kommentierte der Sänger den Titel „Die Philosophen“, der von der Trinkfreudigkeit der großen Denker handelte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Durch die Instrumente bekamen die Songs einen ganz eigenen Charakter. Frank-Willi Schmidt zeigte bei „Sing mal wieder“ sein Können am Bass, und Gitarrist Ben Geldner von der Mannheimer Popakademie kam bei „Nur für dich“ virtuos zum Einsatz. Hans Jürgen Götz sorgte am Schlagzeug für die rhythmische Begleitung und gab bei „Du kannst nicht alles haben“ den Takt zum Mitklatschen vor. Manuel Jandls gefühlvolle Untermalung am Piano verlieh dem lyrischen „Juli“ eine besondere Note.

„Ohrwurm“ für den Heimweg

„Das ist textlich machbar“, forderte Stoll beim Lied „Du gehst mir nicht mehr aus dem Kopf“ die Besucher zum Mitsingen auf. Zwischendurch hatte der Projektleiter allerlei Wissenswertes parat. Der Bandname „Wise Guys“ sei den fünf Musikern bereits während der gemeinsamen Schulzeit von einem Lehrer verpasst worden, erzählte er. Zum Schluss erfüllte sich Stoll noch einen persönlichen Wunsch und pflanzte den Besuchern einen „Ohrwurm“ für den Heimweg ein.