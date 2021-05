Nicht alle Kunden befürworten neue Regeln

Lampertheim. Anneliese Schwindt bleibt am Schaufenster des Modegeschäftes „Me & More“ stehen und betrachtet die Babysachen. Sie ist kürzlich Oma geworden und entscheidet sich spontan, ein Mitbringsel für ihre Enkeltochter zu kaufen. Anneliese Schwindt betritt den Laden und zeigt Pamela Radatz, Mitinhaberin des Geschäfts, den Ausdruck ihres negativen Corona-Testergebnisses. „Außerdem müssen wir Sie in unsere Nachverfolgungsliste eintragen“, erklärt Radatz. Denn die Geschäfte haben die Anweisung, die Kontaktdaten der Kundschaft aufzuschreiben. „Im Fall einer Corona-Infektion kann das Gesundheitsamt so eine Nachverfolgung in die Wege leiten“, sagt Radatz.

„Für mich ist diese Art einzukaufen kein Problem, weil ich im St. Marienkrankenhaus arbeite und dort sowieso zweimal in der Woche getestet werde“, berichtet Schwindt. Sie ist froh, sich im Modegeschäft ein wenig umsehen zu können und entscheidet sich schließlich für einen Strampelanzug.

Im Gespräch mit dieser Redaktion erläutert Geschäftsfrau Pamela Radatz, dass Co-Chefin Claudia Mehner und sie zweigleisig fahren. Zum einen bieten sie das Einkaufen nach Termin an, das sogenannte Click and Meet. „Bestellte Ware, Geschenke oder Gutscheine nur abzuholen, wird auch weiter angenommen. Und wir packen ebenfalls immer noch Auswahltaschen, gerade für Kundinnen, deren Geschmack und Größe wir kennen.“ Zum anderen darf die Kundschaft, die einen negativen Corona-Test vorweist, sich im „Me & More“ umschauen und auch Kleidung anprobieren. „Aufgrund der Quadratmeterzahl dürfen drei Leute in unser Geschäft“, erläutert Radatz. Außerdem werden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten.

Die Lampertheimer Einzelhändlerin nutzt auch Smartphone, Facebook und Instagram, um mit der Kundschaft zu kommunizieren und Marketing zu betreiben. Doch wohin der Corona-Weg die Geschäftsfrauen weiter führen wird, bleibt offen. Radatz’ Fazit: „Wir wursteln uns so durch.“

Unterdessen hat die Corona-Notbremse und der Einlass nur mit negativem Schnelltest den „Laden am Dom“ getroffen. Etliche Kunden haben ihren Einkauf dort abgesagt. Ihnen sei diese Handhabe schlicht zu umständlich, berichtet Geschäftsfrau Soscha Tucker.

Auch die Frau, die sich im Laden am Dom gerade für Schmuck interessiert, findet das Einkaufen mit negativem Schnelltest lästig und „für ein kleines Geschäft eine sinnlose Aktion“. Denn in einem Supermarkt kämen viel mehr Kunden zusammen als in einer Boutique. Wenn sich nur ein Verbraucher in einem kleinen Geschäft aufhalte und sich an die Corona-Vorschriften halte, sei die Sicherheit vor einer Infektion gewährleistet, meint die Kundin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. roi

