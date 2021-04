Neugierige Eichhörnchen auf dem Biedensand

Lampertheim. Die freien Tage über Ostern haben zahlreiche Lampertheimer vor allem am Sonntag für einen Spaziergang genutzt. Viel mehr an Aktivitäten war wegen der Pandemie auch in diesem Jahr nicht möglich. Eines der beliebtesten Ziele war dabei einmal mehr das Naturschutzgebiet Biedensand. Dort hat Südhessen Morgen-Leserin Silvia Fischer kurz vor Ostern auch dieses tolle Foto aufgenommen. Wie sie selbst berichtet, ist sie „auch Corona-bedingt“ gerade oft am Biedensand unterwegs. Zuweilen bekommt sie dabei tierische Gesellschaft. „Die frechen Eichhörnchen-Kerlchen werden immer zutraulicher und fressen mir sogar schon aus der Hand. Ich glaube, sie kennen die Frau schon, die immer mit Kamera und Futtertasche kommt“, schreibt Silvia Fischer in einer E-Mail an die Redaktion. Es sei sehr interessant und lustig, die Tierchen zu beobachten. Dabei seien schon einige schöne Fotos wie dieses hier entstanden. lex/Bild: Silvia Fischer

